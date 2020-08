Nach der starken Ausbreitung des Coronavirus im März und April – unter anderem nach Masseninfektionen bei Müller-Fleisch in Pforzheim – hatte sich die Lage in der Region seit Mai für lange Zeit beruhigt. Die Zahl der Neuinfektionen ging zurück und stabilisierte sich auf einem niedrigen Niveau.

Angesichts flächendeckend steigender Infektionszahlen äußerte sich Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, allerdings Ende Juli besorgt über die Entwicklung. Auch der Ärzteverband Marburger Bund ging Anfang August davon aus, dass Deutschland bereits von einer zweiten Welle erfasst worden sei.

Dieser Grenzwert ist entscheidend

Daher rückt der Grenzwert von 50 Infektionen je 100.000 Einwohner nun wieder stärker in den Fokus. Auf diesen hatten sich Bund und Länder im Mai geeinigt, um das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben wieder in Gang zu bringen – mit einer Notbremse als Absicherung.

Heißt: Überschreitet ein Stadt- oder Landkreis die Marke von 50 Infektionen je 100.000 Einwohner in einem Zeitraum von 7 Tagen, müssen die Behörden Maßnahmen ergreifen. Ob und wo in Baden-Württemberg das der Fall ist, sehen Sie in unserer täglich automatisch aktualisierten Karte. Mit einem Klick auf Ihren Landkreis erhalten Sie detaillierte Informationen.

Je nachdem, wie lokal begrenzt ein Ausbruch ist, können sich diese Maßnahmen auf einzelne Einrichtungen, beispielsweise Pflegeheime oder Betriebe, beschränken. Sie können aber auch allgemeine Einschränkungen wie Schulschließungen oder Mobilitätsbeschränkungen umfassen, wenn die Infektionsketten unklar sind. Die Maßnahmen müssen aufrechterhalten werden, bis der Grenzwert mindestens 7 Tage lang unterschritten wird.

In unserer automatisch aktualisierten Tabelle können Sie gezielt nach einzelnen Landkreisen suchen – und die Zahlen selbst sortieren, indem Sie die einzelnen Spalten-Beschriftungen anklicken.