Corona-Inzidenz im Südwesten steigt an – Pforzheim wieder über 10

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg nimmt im Vergleich zum Vortag weiter zu. Auch in der Region steigen die Inzidenzen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Südwesten steigt weiter an. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Samstag (Stand: 16.00 Uhr) 17,0, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte.

Am Vortag hatte der Wert bei 15,8 gelegen. Damit verzeichnete die Behörde 390 neue Infektionen und einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

In Baden-Württemberg haben sich bislang 507.925 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus beträgt mittlerweile 10 430.

Keiner der 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten liegt über der politisch relevanten Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche.

Nach dem Abwärtstrend in Pforzheim steigt die Inzidenz am Samstag wieder auf 13,5 an. Damit rückt auch die Inzidenzstufe 1 wieder in die Ferne. Für diese müsste die Zahl in Pforzheim an fünf Tagen in Folge unter der Marke von 10 liegen.

Am höchsten ist der Inzidenzwert derzeit im Kreis Lörrach mit 31.