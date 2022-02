Corona-Pandemie

Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg jetzt bei fast 1500

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche ist in Baden-Württemberg am Samstag auf 1465,8, gestiegen. Das teilte das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mit.