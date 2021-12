Aktuelle Zahlen

Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt weiter: Auf 345,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist weiter gesunken. Wie das Landesgesundheitsamt am Samstag in Stuttgart mitteilte, lag der Wert bei 345,4 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.