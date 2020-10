Die meisten Infektionen mit dem Coronavirus verlaufen zwar milde - angesichts steigender Infektionszahlen fürchten Mediziner allerdings Engpässe auf den Intensivstationen. Wie ist die aktuelle Lage in Baden-Württemberg?

Von rund 3.200 Betten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg sind derzeit etwas mehr als zwei Drittel belegt. Das heißt: Rund 900 Intensivbetten sind unbelegt.

Das geht aus Daten des Intensivregisters hervor, das Innen- und Sozialministerium zur Steuerung des Krisenmanagements in der Corona-Pandemie heranziehen. Seit April sind Krankenhäuser bundesweit verpflichtet, die Kapazitäten ihrer Intensivstationen in Echtzeit zu melden.

Lange Zeit waren die Kliniken im Land verpflichtet, 35 Prozent ihrer Intensivbetten für Covid-19-Patienten freizuhalten. Das aber bescherte den Kliniken finanzielle Einbußen bei gleichzeitig steigenden Kosten. Im September kam die Landesregierung den Krankenhäusern also entgegen: Seitdem müssen sie nur noch zehn Prozent der Intensivbetten freihalten.

Mediziner rechnen mit mehr Intensivpatienten

Angesichts zunehmender Infektionen mit dem Coronavirus ( die aktuellen Zahlen finden Sie hier ) rechnen Experten nun aber mit Engpässen auf den Intensivstationen. „ Wir bereiten uns vor auf eine neue Welle an Patienten, die schwer erkrankt sind “, sagte die Leiterin der Abteilung Infektiologie des Uniklinikums Gießen, Susanne Herold, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vergangene Woche in Berlin.

Mitte Oktober waren laut Intensivregister in Baden-Württemberg knapp 70 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, 42 von ihnen wurden invasiv - also mittels Kanüle oder Tubus - beatmet.

Wie ist die Lage auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg? Einen Überblick liefert unsere Karte, die mehrmals täglich automatisch die aktuellsten Daten aus dem Intensivregister bezieht.

Die Farben zeigen an, ob alle in der jeweiligen Klinik vorhandenen Behandlungsmöglichkeiten noch verfügbar sind (blau), die Kliniken in mindestens einem Bereich begrenzte Kapazitäten oder eine Auslastung melden (gelb), oder ob alle Bereiche bereits ausgelastet sind (rot).

Wichtig: Nicht alle Kliniken behandeln Covid-19-Patienten, Engpässe oder Auslastungen können daher auch auf andere Patienten zurückzuführen sein. Die Einstufungen treffen die Kliniken nach eigenem Ermessen - wann also nur noch eingeschränkt Kapazitäten zur Verfügung stehen, kann sich von Klinik zu Klinik unterscheiden. Steht die Ampel auf Rot, stehen allerdings einheitlich keine Intensivbetten mehr zur Verfügung.