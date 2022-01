Pandemibedingte Lernrückstände

Corona: Land will Finanzspritze für Hochschulen aufziehen

Die Landesregierung will den Hochschulen in Baden-Württemberg erneut mit einer Finanzierung in Millionenhöhe aushelfen. Mit dem Geld sollen die Einrichtungen unter anderem Kosten für die Corona-Kontrollen in den Hörsälen ausgleichen können.