Schulen im Corona-Modus: Wie groß ist die Angst der Eltern vor dem Betreuungsnotstand?

Home-Schooling, also der Unterricht zuhause, funktioniert nach Einschätzung der Baden-Württemberger in der Corona-Krise besser, als angenommen. Das geht aus einer gemeinsamen Umfrage der baden-württembergischen Tageszeitungen hervor. Die Ergebnisse im Detail.

Der Unterricht zuhause, das sogenannte Home-Schooling, ist in Diskussionen häufig mit Wörtern wie „Katastrophe“ und „Überforderung“ verknüpft.

Die Erfahrungen der Eltern, die oft Ersatzlehrer spielen mussten, sind jedoch keineswegs eindeutig negativ. Das zeigt der BaWü-Check, eine exklusive Umfrage der baden-württembergischen Tageszeitungen zur Schulpolitik und Betreuungssituation in der Corona-Krise.

Außerdem: Wie zufrieden die Baden-Württemberger mit dem Krisenmanagement der Landesregierung sind und wie sie die technische Ausstattung der Schulen einschätzen.

In der Beurteilung des Home-Schooling gibt es zwei fast gleich große Lager: 42 Prozent der Eltern von Schulkindern finden, dass der Unterricht zuhause alles in allem gut funktioniert hat. Der Anteil derjenigen Mütter und Väter, die sagen, dass Home-Schooling bei ihnen nicht gut geklappt hat, ist mit 44 Prozent nur geringfügig größer. 14 Prozent der Befragten sind unentschieden.

Der Baden-Württemberg-Check Wie zufrieden oder unzufrieden sind die Menschen im Südwesten mit der Arbeit der Landesregierung? Welche Sorgen und Ängste bewegen sie? Um das herauszufinden haben sich die Tageszeitungen in Baden-Württemberg mit dem namhaften Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) zusammengeschlossen. Die Meinungsforscher befragen bis zur Landtagswahl 2021 einmal im Monat mehr als 1.000 erwachsene Menschen im Land, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Die gedruckten Tageszeitungen im Südwesten erreichen mit jeder Ausgabe mehr als fünf Millionen Menschen, hinzu kommen die Leserinnen und Leser auf den reichweitenstarken Online-Portalen. Im ersten Teil des Baden-Württemberg-Check (BaWü-Check) stehen Schulpolitik und Kinderbetreuung in Corona-Zeiten im Mittelpunkt

Eine große Sorge vereint die Mehrheit der Väter und Mütter: Sie haben Angst davor, dass die Kinderbetreuung wegen der Corona-Pandemie kurzfristig wieder wegbricht und ihre Kinder nicht in die Kita oder zur Schule gehen können. Wohin mit dem Kind? Diese Frage stellt dann viele Familien vor Probleme. 66 Prozent der Eltern machen sich deshalb große bis sehr große Sorgen. Nur elf Prozent sind völlig oder fast unbesorgt.

Auf breiten moralischen Rückhalt können die beunruhigten Eltern hoffen. Oft wird Baden-Württemberg immer noch als Hort des Hausfrauen-Modells abgestempelt – doch eine verlässliche Kinderbetreuung in Schulen und Kindertagesstätten hat heutzutage für eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung eine hohe Bedeutung: 91 Prozent der Bürger halten sie auch in Krisenzeiten für sehr wichtig oder wichtig.

Damit tickt der Querschnitt aus Jungen und Alten, Eltern und Kinderlosen fast identisch wie die Väter und Mütter (92 Prozent). Die Erkenntnis, dass Berufstätigkeit und Kindererziehung unter einen Hut passen müssen, ist offensichtlich allgemein anerkannt.

Mütter gelassener als Väter

Deutlich weniger Sorgen bereitet den Eltern die Frage, ob die Corona-Vorsichtsmaßnahmen an den Schulen ausreichen. Dass die Maskenpflicht dort eingehalten und ausreichend kontrolliert wird, glauben zwar nur 25 Prozent. Akuten Handlungsbedarf an der Schule der eigenen Kinder sieht dennoch eine Minderheit: Nur 39 Prozent sagen, man müsse mehr zum Schutz vor dem Virus tun, 47 Prozent halten die Maßnahmen für ausreichend, der Rest ist unentschieden. Die Mütter, die eher als besorgt gelten, aber sich auch mehr um Schulthemen kümmern, sind in diesem Punkt sogar auffällig gelassener: 54 Prozent der Mamas halten die Vorsorge für ausreichend – aber nur 41 Prozent der Papas.

Zufriedenheit und Frust hängen an einzelnen Lehrern

Vielfältig fallen die Urteile der Eltern aus, wenn sie nach dem Engagement der Pädagogen in der Corona-Krise gefragt werden. Zufriedenheit und Frust hängen stark von einzelnen Lehrerpersönlichkeiten ab. 26 Prozent fanden die Unterstützung beim Home-Schooling ausreichend, 29 Prozent nicht ausreichend, sechs Prozent waren unentschieden – aber die größte Gruppe (39 Prozent) fand die Hilfe der Lehrer weder eindeutig gut, noch eindeutig schlecht, sondern „ganz unterschiedlich“.

Wenig Zutrauen haben die Familien in die Computerkenntnisse der Lehrer und deren Ausbildung für den Digital-Unterricht. 68 Prozent der Eltern und 69 Prozent der Bevölkerung glauben, dass die Lehrer nicht ausreichend geschult sind.

Technische Ausstattung mehr schlecht als recht

Auch die technische Ausstattung der Schulen beurteilen 58 Prozent der Eltern als eher schlecht oder sehr schlecht. Und der große Innovationsschub durch die Corona-Krise? 65 Prozent sagen: er ist er ausgeblieben.

Die eigene digitale Ausstattung zuhause fanden hingegen 69 Prozent der Mütter und Väter ausreichend für den Fernunterricht. Aber immerhin knapp ein Viertel, genau 24 Prozent, sahen sich nicht ausreichend technisch vorbereitet, sieben Prozent legten sich nicht fest.

Eltern sehen Unterrichtsausfall als Problem

Wie kommen die Schulen durch die Pandemie-Krise? Da fällt sowohl Eltern als auch der Gesamtbevölkerung vor allem der Unterrichtsausfall und der Lehrermangel negativ auf. Knapp die Hälfte der Eltern (48 Prozent) meinen, dass nach wie vor viele Stunden ausfallen. Weiteres Problem ist der Lehrermangel – 45 Prozent der Väter und Mütter sagen, dass er sich gravierend verschärft habe.

Mit dem Krisenmanagement der Landesregierung insgesamt ist die Mehrheit der Bürger durchaus zufrieden: 51 Prozent bewerten die Arbeit als gut, neun Prozent als sehr gut – macht unterm Strich 60 Prozent. Deutlich schlechter fällt das Ergebnis aus, wenn die Menschen nur nach der Schulpolitik in der Corona-Krise gefragt werden: Hier gibt eine Minderheit von 34 Prozent die Note „gut“ oder besser, 57 Prozent sind unzufrieden.