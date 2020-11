Ganz wichtig ist es, den Tag und die Woche zu strukturieren. Das Hineinleben in den Tag, das wir aus dem Urlaub kennen, ist vor allem für Menschen, die zu einer Depression neigen, ein Risiko. Das Aufstehen, die Arbeits- und Lernzeiten und das Essen sollten festgelegt werden. In den Tag kann man sich angenehme Dinge einpflegen, das kann auch Pflanzengießen, telefonieren oder skypen sein. Man sollte aktiv bleiben, Radtouren, Laufen oder Fitness daheim sind weiter möglich. Bewegung wirkt antidepressiv. Es ist auch wichtig, sich seriös zu informieren. Wenn ich im Internet nur nach meinen Ängsten suche, treibt es sie in die Höhe. Fakten aber mindern Ängste.