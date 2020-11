Datenanalyse

„Lockdown light“: Bleiben die Menschen in Baden wirklich häufiger zuhause?

Bleibt der „Lockdown light“ über den 30. November hinaus bestehen? Für eine Entscheidung werden Bund und Länder am kommenden Montag auch darauf schauen, ob die Menschen zuhause bleiben und ihre Kontakte beschränken. So ist die Lage in Karlsruhe und der Region.