Komplett entfällt die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske nicht. So muss sie weiterhin in allen Zügen der Deutschen Bahn, außerdem in Bussen, Straßen-, U- und S-Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs, in Flugzeugen und auf Ausflugsschiffen getragen werden.

Ebenso in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen oder anderen medizinischen Einrichtungen wie Tages- oder Rehakliniken, Dialysezentren oder im Rettungsdienst. Zudem gilt die Maskenpflicht auch in Obdachlosenunterkünften und Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete.