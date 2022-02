Vorgehen der Gruppen ändert sich

Corona-Protest und „Pseudogewerkschaften“: Strategien der Neuen Rechten in Baden-Württemberg

Gut 300 Personen – so groß ist laut Angaben der Landesregierung das Potenzial der so genannten Neuen Rechten. Das Auftreten der einzelnen Gruppen ist jedoch unterschiedlich. In der Corona-Pandemie haben sich Strategien geändert.