Bund und Länder verständigen sich wohl darauf, den zunächst bis Ende Januar befristeten Lockdown bis zum 14. Februar zu verlängern.

Für den öffentlichen Nahverkehr werde das Tragen einer medizinischen Maske vorgeschrieben, berichten die Nachrichtenagentur Reuters und mehrere Medien aus den Beratungen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder. Daneben erwägen Bund und Länder laut der Deutschen Presse-Agentur, mehr Druck auf Arbeitgeber zu machen, um mehr Homeoffice zu ermöglichen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, meldeten SPD-Länder eine Reihe von Änderungen an einer Beschlussvorlage an, die zuvor an mehrere Länder verschickt worden war. Entsprechende Papiere lagen der dpa vor. Vor den von 14.00 Uhr an geplanten Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gab es noch Vorgespräche.