Ansteckungen in Schulen

Schweizer Studie: Jedes fünfte getestete Schulkind hatte eine Corona-Infektion

Jeder fünfte getestete Schüler in Zürich war in den vergangenen elf Monaten an Corona erkrankt. Forscher bei Kindern zwar eine relativ lang anhaltende Immunität nach. Einige leiden allerdings an den Covid-Langzeitfolgen.