Wie zufrieden sind die Menschen in Baden-Württemberg mit der Arbeit der Landesregierung? Werden die richtigen Schwerpunkte gesetzt? „BaWü-Check“, die gemeinsame Umfrage der baden-württembergischen Tageszeitungen, gibt Antworten.

Wie stehen die Menschen zur Schulpolitik des Landes in der Corona-Krise? Haben Eltern und Schüler ausreichend Unterstützung beim „Home-Schooling“ erhalten? Im ersten Teil des BaWü-Checks geht es um das Thema Bildung.

In ihrer gemeinsamen Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD), dem „BaWüCheck“, wollen es die Tageszeitungen in Baden-Württemberg genauer wissen.

Einmal im Monat befragt das IfD im Auftrag der Tageszeitungen mehr als 1.000 Menschen im Land, um repräsentative Ergebnisse zu den wichtigen Themen unserer Zeit zu erhalten.