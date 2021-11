Zusammenhalt tut Menschen gut: Soziologe über Corona-Lebensgefühl

Es gibt ein Phänomen: Je leichter man sich an etwas erinnert, umso wahrscheinlicher erscheint, dass es wieder passiert. Wenn beispielsweise jemand bei Ihnen einbricht, halten sie das in Zukunft für wahrscheinlicher als bisher – obwohl es dazu keinen Grund gibt. Diesen Wahrnehmungsfehler werden wir jetzt auch machen.

Weil uns Corona gerade so stark trifft, wird man in Zukunft wahrscheinlich mehr darauf achten, Pflegeberufe besser zu bezahlen und mehr Intensivbetten bereitzustellen. Wenn aber einige Jahrzehnte lang nichts passiert, wird alles in Vergessenheit geraten. Das zeigen auch frühere große Krisen.