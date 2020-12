Reisende aus Großbritannien mussten sich gestern in einem Testzentrum am Stuttgart Flughafen auf das Corona-Virus testen lassen. Zuvor war eine Mutation des Virus in Großbritannien entdeckt worden.

Nach der Entdeckung einer hoch ansteckenden Variante des Coronavirus in Großbritannien haben die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen am Stuttgarter Flughafen erhöht. Reisende aus einer Maschine aus London, die am Sonntagabend ankam, seien in Kleingruppen ins Corona-Testzentrum des Flughafens gebracht und dort getestet worden, bestätigte ein Sprecher.

Anschließend hätten sie - sofern das Ergebnis negativ war - ihr Gepäck holen und nach Hause fahren dürfen, müssten sich aber dort in Quarantäne begeben. Um wie viele Passagiere es sich handelte, ist nicht bekannt.

Seit Mitternacht dürfen Flugzeuge aus Großbritannien gar nicht mehr in Deutschland landen. Die Bundespolizei teilte mit, dass Einreisenden, die noch am Sonntag in Deutschland landen, ein Corona-Test angeboten wurde und sie auf die bestehenden bekannten Quarantäneregelungen der Bundesländer hingewiesen wurden.

Alle Partner arbeiten mit Hochdruck daran, eine sichere Einreise zu gewährleisten Bundespolizei

„Wir wissen um die daraus entstehenden Unannehmlichkeiten für die Reisenden, gerade jetzt im Weihnachtsverkehr“, hieß es. „Alle Partner arbeiten mit Hochdruck daran, eine sichere Einreise zu gewährleisten, gleichzeitig aber auch die Passagiere nicht über Gebühr zu beanspruchen.“

Für Berichte, dass Passagiere in Feldbetten am Flughafen übernachten müssten, gab es keine Bestätigung.