Damit wird geregelt, dass in Innenräumen mit Maskenpflicht „grundsätzlich eine FFP2-Maske oder ein vergleichbarer Standard zu tragen ist“, wie das Sozialministerium in Stuttgart am Donnerstag klarstellt. Allerdings sind – im Gegensatz zu einer unabdingbaren Muss-Vorschrift – „ in begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Grundsatz des Tragens einer FFP2-Maske in Innenräumen zulässig“: „Aufgrund der kurzfristigen Änderung der Regelung fallen hierunter insbesondere Beschaffungsprobleme sowie generell auch medizinische Gründe, wonach FFP2-Masken nicht getragen werden können.“

Uwe Lahl, Amtschef im Sozialministerium, ergänzt im SWR: „Wir können nicht erwarten, dass jeder diese Pflicht sozusagen von heute auf morgen umsetzen kann, deswegen geben wir ein paar Tage Dispens, aber spätestens in der nächsten Woche wird man dann eher von ,muss’ reden.“

In der nächsten Verordnung, kündigt Lahl an, werde aus dem „Soll mit Sicherheit ein Muss“ werden. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der Regelung ausgenommen, für sie gelten weiterhin wahlweise auch OP-Masken.