Das Land schreitet bei der Lockerung deutlich schneller voran als noch vor wenigen Tagen geplant. Schon in gut zwei Wochen könnten in ersten Kreisen Kinos, Fitnessstudios oder Saunen unter Bedingungen öffnen.

Baden-Württemberg lockert von Samstag an in Kreisen mit niedrigen Inzidenzen die Corona-Regeln in der Gastronomie, im Tourismus und in der Freizeit erheblich. Die entsprechende Neufassung der Corona-Verordnung hat die Landesregierung am Donnerstagabend notverkündet.

Die vermutlich wichtigste Regel ist: Liegen die Corona-Zahlen in einem Landkreis fünf Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100, dann gelten ersten Öffnungs-Schritte - frühestens aber ab Samstag, 15. Mai. Die Außen- und Innengastronomie darf zum Beispiel zwischen 6 Uhr und 21 Uhr mit Hygieneauflagen und Testkonzepten wieder öffnen.

Im Südwesten liegen derzeit elf Kreise unter 100 Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. In Frage für baldige Öffnungen kommen die Kreise Böblingen (95,2), Breisgau-Hochschwarzwald (49,3), Emmendingen (51,1), Freudenstadt (90,5), Konstanz (63,2), Main-Tauber (45,3), Ortenau (86,8), Rhein-Neckar (77,5), Baden-Baden (79,7), Freiburg (74,8), Heidelberg (57,6) (Stand: Donnerstagabend).

Stufenkonzept der neuen Corona-Verordnung mit weiteren Erleichterungen nach 14 Tagen mit sinkenden Zahlen

Die neue Corona-Verordnung plant mit mehreren weiteren Stufen: Nach 14 Tagen mit sinkenden Inzidenzen sind weitere Schritte hin zu mehr Normalität vorgesehen. Für den Fall, dass die Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis dann noch weitere 14 Tage sinkt, gibt es noch mehr Erleichterungen. Auch für Kreise mit einer Inzidenz von unter 50 gibt es neue Regeln.

Der bisher geschlossene Einzelhandel darf im Rahmen der Click&Meet-Regelung öffnen, wenn in einem Landkreis fünf Tage in Folge die Corona-Zahlen unter einer Inzidenz von 100 liegen. Dabei darf ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche einkaufen. Es sind auch jeweils zwei Kunden ohne vorherige Terminbuchung zulässig, wenn sie einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

Fällt die Inzidenz in einem Kreis für mindestens fünf Tage unter 50, darf der gesamte Einzelhandel öffnen. Dafür legt die Corona-Verordnung genaue Regeln fest: „Auf den ersten 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ist ein Kunde pro 10 Quadratmetern erlaubt. Über 800 Quadratmetern ist ein Kunde pro 20 Quadratmetern erlaubt.“ Besondere Verkaufsaktionen mit vielen Menschen sind noch verboten.

Erleichterungen bei den Corona-Regeln auch für Hochschulen, Kantinen, Reisebusse oder Tierfrisöre bei Inzidenzen unter 100

Die Öffnungen und Lockerungen für Stadt- und Landkreise mit einer Inzidenz unter 100 an fünf Tagen in Folge betreffen viele weitere Bereiche. Diese listet die Landesregierung seit Donnerstagabend auf ihrer Homepage auf:

Für viele Bereiche legt die Landesregierung dann fest, dass Veranstaltungen im Freien mit bis zu 100 Personen wieder möglich sind. Dies gilt unter anderem für Kulturveranstaltungen wie Theater- und Filmvorführungen, ebenfalls für Spitzen- und Profisport. Auch Hochschulen und Akademien dürfen mit der Begrenzung auf 100 Personen im Freien unterrichten.

Gruppen von bis zu 20 Personen dürfen im Freien dann wieder verschiedenen Aktivitäten nachgehen. Das gilt für kontaktarmen Freizeit- und Amateursport auf Sportanlagen und Sportstätten. Auch erlaubt ist die Nutzung von Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih und sonstigen Freizeiteinrichtungen im Freien mit höchstens 20 Personen.

Gruppen von bis zu 10 Personen können wieder in Innenräumen Unterricht erhalten. Das gilt unter anderem für Volkshochschulen oder Musikschulen, wenn das Abstandsgebot beachtet wird. Singen, tanzen oder das Spielen von Blasinstrumenten bleibt noch untersagt.

Öffnen dürfen auch wieder Mensen an Hochschulen und Betriebskantinen - aber noch mit Personenbegrenzung und einem Mindestabstand von 1,5 Metern.

Im Tourismus gibt es ebenfalls erste Lockerungen. Reisebusse dürfen zur Hälfte besetzt und unter einigen weiteren Bedingungen wieder fahren. Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder Campingplätze können ebenfalls wieder Gäste empfangen. Menschen ohne Impfnachweis müssen dann alle drei Tage einen negativen Schnelltest vorlegen.

Komplett öffnen dürfen laut Landesregierung Museen, Galerien, Gedenkstätten, Archive sowie Bibliotheken und Büchereien. Auch Zoos und botanische Gärten können öffnen.

Wenn es wärmer wird, ist es für viele Menschen besonders schön, dass sie auch Schwimmbäder und Badeseen wieder besuchen können.

Außerdem heißt es bei der Landesregierung für Inzidenzen unter 100 an fünf Tagen in Folge: „Der Betrieb von Tiersalons, Tierfrisören und vergleichbaren Einrichtungen der Tierpflege ist wieder möglich.“

Mehr Lockerungen, wenn die Corona-Inzidenz in den anschließenden zwei Wochen weiter sinkt

Wenn nach der ersten Öffnungsstufe die 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis in den folgenden 14 Tagen weiter sinkt, gelten weitere Lockerungen, heißt es in der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.

Für diesen Fall sind dann auch vermehrt Veranstaltungen im Innenbereich erlaubt. Bis zu 100 Personen können dann wieder Präsenzveranstaltungen an Hochschulen besuchen. Genau so viele Menschen dürfen dann wieder in Theatern, Konzerthäusern oder Kinos zu Besuch sein. Im Freien sind dann sogar 250 Menschen erlaubt.

Einrichtungen wie Musikschulen oder Ballettschulen dürfen bei 5 Tagen unter einer Inzidenz von 50 wieder Gruppen von bis zu 20 Schülern unterrichten. In religiösen Gebäuden darf die Gemeinde dann wieder singen.

„Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport“ auf Sportanlagen und Sportstätten im Freien und geschlossenen Räumen sowie Fitness- und Yogastudios sowie vergleichbarer Einrichtungen ist wieder erlaubt. Bei Spitzen- und Profisportveranstaltungen im Freien und geschlossenen Räumen dürfen bis zu 250 Besucherinnen und Besucher anwesend sein.

Die Landesregierung will die erlaubte Anzahl von Personen im Innenbereich dann sogar von 100 auf 250 erhöhen. Voraussetzung dafür sind noch einmal 14 weitere Tage mit sinkender Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis, also insgesamt 28 Tage am Stück.

Sinkend erläutert die Landesregierung wie folgt: „Eine sinkende Tendenz bedeutet, wenn innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Tagen seit dem ersten Tag der jeweiligen Öffnungsstufe die 7-Tage-Inzidenz durchschnittlich unter der 7-Tage-Inzidenz des ersten Tages der jeweiligen Öffnungsstufe liegt.“

Die Regeln gelten aber auch in die andere Richtung: Sollte die Inzidenz über 14 Tage im Durchschnitt wieder steigen, würde ein Kreis wieder eine Öffnungsstufe zurück fallen.

Drei Haushalte können sich bei einer Inzidenz unter 50 treffen

Die Corona-Verordnung des Landes plant auch schon für Stadt- und Landkreise, deren 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen auf unter 50 sinkt.

Dort dürfen sich dann wieder zehn Personen aus maximal drei Haushalten treffen. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 13 Jahre zählen dabei nicht mit.

„Steigt in einem Stadt- oder Landkreis die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 50, werden diese Lockerungen zurückgenommen“, heißt es auf der Seite der Landesregierung.