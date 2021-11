Unterschätztes Infektionsgeschehen

Corona-Zahlen erklärt: Was uns bei exponentiellem Wachstum in den nächsten Wochen erwartet

Das exponentielle Wachstum in der Pandemie wird generell unterschätzt und von vielen Menschen falsch verstanden. Dabei kommen solche Prozesse in der Natur und in unserem Alltag relativ häufig vor.