Die Impfkampagne in Deutschland und der EU erlebt Rückschläge: Kaum ein Tag vergeht ohne Schlagzeilen über ausfallende Lieferungen und Meldungen von besorgniserregenden Nebeneffekten. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Den langen Weg zur Herdenimmunität vor Corona haben sich in Deutschland und Europa viele Menschen sicher anders vorgestellt: planbarer, sicherer, weniger verwirrend. Kaum ist in die Impfkampagne in Deutschland und der EU endlich Schwung gekommen, hagelt es ärgerliche Rückschläge.

Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne Schlagzeilen über ausfallende Lieferungen von Vakzinen und neue Sicherheitsüberprüfungen wegen seltener und doch besorgniserregender Nebeneffekte der Stoffe bei den Geimpften. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Unser Redaktionsmitglied Alexei Makartsev beantwortet einige wichtige Fragen um den Fortgang der Impfoffensive.