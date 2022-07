Curevac verklagt Biontech: Ideenklau bei mRNA-Impfstoffen?

Der erste Versuch war ein Debakel. Doch die Tübinger Biotech-Firma Curevac wollte bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs einen neuen Anlauf wagen. Im Frühjahr gab das Unternehmen bekannt, an einem verbesserten Impfstoff der zweiten Generation „made in BaWü“ zu arbeiten. Jetzt verklagt es überraschend seinen erfolgreichen Konkurrenten Biontech.

In Deutschland droht eine juristische Schlacht zweier bekannter Corona-Impfstoffhersteller. Das baden-württembergische Pharmaunternehmen Curevac wirft seinem Mainzer Konkurrenten Biontech den Diebstahl des geistigen Eigentums vor.

Die Tübinger Firma hat am Dienstag nach eigenen Angaben beim Landgericht Düsseldorf eine Klage gegen den erfolgreichen Hersteller des populären Impfstoffs Comirnaty eingereicht. Curevac will demnach zwar nicht den Verkauf oder den Vertrieb des Stoffes verbieten, aber von Biontech und dessen US-Partner Pfizer finanziell „fair entschädigt“ werden.

Konkret geht es der Firma aus dem Südwesten um ihre „geistigen Eigentumsrechte aus mehr als zwei Jahrzehnten Pionierarbeit in der mRNA-Technologie“, die zur Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen beigetragen habe. Curevac behauptet, dass mehrere seiner Erfindungen, die unter anderem für das Design und die Entwicklung der Corona-Impfstoffe verwendet werden, von Biontech heute „als wesentlich angesehen werden“.

Es geht unter anderen um Technologien für die technische Herstellung von mRNA-Molekülen, aber auch deren Modifikationen, mit denen eine höhere Stabilität und Wirksamkeit der Vakzine erreicht werden sollen.

22 Jahre Arbeit an der mRNA-Technologie

Die mRNA ist ein Biomolekül, das dem Körper eine „Bauanleitung“ für die Produktion von Proteinen liefert. Diese sollen das Immunsystem für die spätere Virusabwehr fit machen. Curevac arbeitet nach eigenen Angaben bereits seit 22 Jahren an der Grundlagenforschung im Zusammenhang mit dieser Technologie.

Die Firma betrachtet die rasante Entwicklung der Corona-Impfstoffe als eine „enorme Leistung, die einen außerordentlich wichtigen Einfluss auf die globale öffentliche Gesundheit hatte.“ Dieser Erfolg basiere jedoch auf langer wissenschaftlicher Innovation, die CureVac als „frühester Pionier der mRNA-Technologie“ vorangetrieben habe.

Darum, so die Argumentation des Klägers, müssten seine Rechte an geistigem Eigentum in Form einer fairen Vergütung anerkannt werden. Aus der Sicht von Curevac ist dies notwendig, um in die Weiterentwicklung der mRNA und neuer Klassen lebensrettender Medikamente investieren zu können.

Comirnaty von Biontech ist weltweite Erfolgsgeschichte

Beide Unternehmen waren auf BNN-Anfrage am Dienstag nicht dazu bereit, nähere Angaben zu ihrem Rechtsstreit zu machen. Biontech gilt als ein Musterbeispiel für weltweit erfolgreiche Innovationen aus Deutschland.

Sein Corona-Impfstoff war der Erste, der weltweit zugelassen wurde. Bis Ende Mai 2022 waren alleine in Deutschland über 132 Millionen Dosen von Comirnaty verabreicht worden. Im März erhielten die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin für die Entwicklung de Vakzins sogar das Bundesverdienstkreuz, überreicht durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Curevac war dagegen im vergangenen Jahr mit seinem Corona-Impfstoffkandidaten CVnCoV krachend gescheitert. Der Stoff erreichte in klinischen Studien lediglich eine Wirksamkeit von 47 Prozent, gerade einmal halb so viel wie die Konkurrenz. Damit erfüllte er nicht die Kriterien der EU-weiten Genehmigung.

Die Firma zog daraufhin den Zulassungsantrag zurück, der Vertrag mit der EU-Kommission für den Erstkauf von 225 Millionen Impfdosen war damit nichtig. Die vorproduzierte mRNA-„Wunderwaffe“ gegen Corona „made in BaWü“ war später vernichtet worden.

Zweiter Anlauf für einen effizienteren Corona-Impfstoff bei Curevac

Zuletzt hatten die Tübinger jedoch einen neuen Anlauf beim Impfstoff angekündigt. Es solle bereits 2023 ein verbessertes Corona-Vakzin der zweiten Generation geben, hieß es im April. Wie unsere Redaktion erfahren hatte, setzen die Biotech-Entwickler jetzt auf ein Produkt mit einem optimierten Design des sogenannten mRNA-Rückgrats.

Es soll nicht nur frühere und stärkere Immunantworten auslösen, sondern in Zukunft auch Schutz vor einer Vielzahl von Virenstämmen bieten. Bis zum Jahresende will Curevac zwei Versionen des Stoffs erproben, eine natürliche und eine chemisch modifizierte.