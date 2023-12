Fußgängerin auf Supermarktparkplatz in Altensteig schwer verletzt

Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer hat am Dienstagvormittag eine Seniorin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Altensteig übersehen und angefahren.

Eine Fußgängerin ist am Dienstagvormittag auf einem Supermarktparkplatz in Altensteig von einem Pkw erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie dabei schwer verletzt.

Rettungskräfte waren vor Ort

Die 79-Jährige war gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie angefahren wurde. Der 68-jährige Pkw-Fahrer übersah beim Fahren über den Parkplatz die in Richtung Lebensmittelmarkt laufende Frau. Aufgrund der schwere ihrer Verletzungen wurde die Seniorin von einem Rettungsteam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.