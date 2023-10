Die Polizei hat am Donnerstagabend in Altensteig einen 59-jährigen Pkw-Fahrer mit einem Alkoholwert über 3,1 Promille aus dem Verkehr gezogen.

Ein 59-Jähriger ist am Donnerstagabend wegen starkem Alkoholeinfluss im Ortsteil Walddorf in Altensteig aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein erster Alkoholtest einen Wert von etwa 3,1 Promille.

Zeugen reagierten unmittelbar

Zeugen hatten dem Polizeirevier in Nagold am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein auffällig unsicher fahrenden Pkw gemeldet, welcher die Altensteiger Straße entlangfuhr.

Eine Streifenbesatzung konnte den Fahrer wenig später in unmittelbarer Nähe antreffen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 59-Jährigen fest. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein behielten die Beamten ein.