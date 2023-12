Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen ist eine bislang unbekannte Person in ein Firmengebäude in Altensteig eingebrochen und hat Bargeld geklaut.

Ein Unbekannter ist zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in eine Firma in Altensteig eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Dieb dabei Bargeld in Höhe von 1.000 Euro.

Spuren werden gesichert

Der Täter drang zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 6.30 Uhr in ein Firmengebäude in der Straße "Im Oberen Tal" ein und brach dort mehrere Bürotüren und Schränke auf der Suche nach Bargeld auf.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Pforzheim sicherte Spuren am Tatort.