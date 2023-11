Ein Pkw-Fahrer ist am Freitagabend unter Alkoholeinfluss auf der Kreisstraße 4366 bei Bad Wildbad verunfallt und wurde leicht verletzt.

Ein 61-Jähriger ist am Freitagabend von der Kreisstraße 4366 bei Bad Wildbad abgekommen und hat sich während des Unfalls überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss.

Keine weiteren Personen verletzt

Der 61-Jährige wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Er fuhr mit seinem Pkw auf der Kreisstraße in Richtung Bad Wildbad, als er gegen 23.30 Uhr, von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei touchierte er einen Leitpfosten und geriet in eine abschüssige Böschung auf Höhe des Recyclinghofs, kollidierte dort mit einem Baumstumpf und kam infolgedessen auf dem Dach zum Liegen.

Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Der Schaden am Pkw wird mit rund 5.000 Euro beziffert. Den 61-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.