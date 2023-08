Über zwei Promille: Fahrerin kollidiert mit geparktem Auto in Simmozheim

Eine 44-jährige Fahrerin ist am Dienstag in Simmozheim gegen einen geparkten Wagen gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Eine betrunkene 44-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „Am Mönchgraben“ in Simmozheim gegen einen geparkten Wagen gefahren.

Nach Angaben der Polizei kollidierte die Frau mit dem geparkten Auto beim Versuch, rückwärts aus einer Parklücke zu fahren.

Fahrerin war stark alkoholisiert

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 44-Jährigen wurde Blut abgenommen, ihr Führerschein wurde einbehalten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 700 Euro.