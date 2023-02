Cybersicherheit: Polizeigewerkschaft wirft Land Versagen vor

Die Polizeigewerkschaft hat zuletzt die Landesregierung in Sachen Cyberkriminalität heftig kritisiert. Seit Jahren sei in diesem Segment viel zu wenig getan worden, meint Gewerkschaftschef Ralf Kusterer.

Nach Angriffen auf die Internetseite der Polizei in Baden-Württemberg hat die Polizeigewerkschaft der Landesregierung Versagen bei der Cybersicherheit vorgeworfen.

„Das Land und diese Landesregierung tun viel zu wenig und das schon seit Jahren“, sagte Gewerkschaftschef Ralf Kusterer den „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“ (Dienstag). Die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der ersten Amtszeit durchgedrückte Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg sei eine Fehlkonstruktion, die die Ressorts viel Geld koste, aber keine operative Ausrichtung bringe, so Kusterer. Die erforderliche Leistungsfähigkeit sei nie erreicht worden.

Ende Januar war die Webseite der Polizei teils über Stunden nicht erreichbar gewesen, weil die Behörden den Server infolge der Attacke sicherheitshalber abgeschaltet hatten. Es hatte damals Cyberangriffe auf mehrere Einrichtungen in ganz Deutschland gegeben.