Der Karlsruher „D-Wanderer”: In zwei Jahren 10.000 Kilometer gewandert

Vom Nordseestrand bis an die Zugspitze: Wandern ist Günter Kromers große Leidenschaft. In knapp zwei Jahren hat er 10.000 Kilometer zurückgelegt. Gerade in Pandemie-Zeiten ist das Wandern eine echte Freizeitalternative.

Die Pandemie als Werbepartner? Das klingt gar nicht gut. Aber etwas Besseres als Corona hätte Günter Kromer im Grunde nicht passieren können. Seit Jahren schon führt der selbsternannte Deutschland-Wanderer eine leidenschaftliche Kampagne für sein Lieblingshobby.

In zahlreichen Veröffentlichungen, auf einer eigenen Webseite und in den sozialen Medien wirbt der Karlsruher unter dem Namen „D-Wanderer” für das Wandern im eigenen Land. Von der Lüneburger Heide bis zu den Alpen — Günter Kromer sagt immer: „Warum in die ferne Schweifen, wenn das Gute liegt so nah?”

Pandemie weckt die Wanderlust

Seit die Pandemie die Reiselust der Deutschen empfindlich bremst, entdecken jetzt viele Menschen ihr Land neu. Kromers Tipps und Tourenempfehlungen sind gefragter denn je. Auf seiner Homepage stellt er inzwischen 42 Fernwanderwege mit ausführlichen Streckenbeschreibungen und vielen Tausend Fotos vor. Selbstverständlich hat er sie alle auch selbst getestet.