Dachstuhlbrand in Schömberg – 80 Feuerwehrleute im Einsatz

In Schömberg ist in der Nacht auf Freitag ein Haus ausgebrannt. 80 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt.

In der Nacht auf Freitag ist in Schömberg-Bieselsberg ein Haus ausgebrannt. Das teilte das Polizeipräsidium Pforzheim jetzt mit. Demnach war der Brand in der Friedenstraße um 1.12 Uhr per Notruf gemeldet worden.

80 Feuerwehrleute rückten mit 13 Fahrzeugen an und verhinderten, dass der Brand auf andere Gebäude übergriff. Gegen 1.50 Uhr war das Feuer nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbands Calw unter Kontrolle. Das leer stehende Haus brannte aus. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Ursache des Feuers in Schömberg ist noch unbekannt

Der Schaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. Das Haus gilt derzeit als teilweise einsturzgefährdet.

Aktuell ist noch eine Brandwache in Bieselsberg. Der Strom in der Friedenstraße, der zwischenzeitlich abgeschaltet werden musste, ist nach offiziellen Angaben wieder da.

Polizei, Rettungsdienst sowie der Schömberger Bürgermeister Matthias Leyn waren vor Ort.