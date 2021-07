Danyal Bayaz ist neuer Herr der leeren Kassen

Die Grünen im Bundestagswahlkreis Bruchsal-Schwetzingen müssen sich nun einen neuen Kandidaten für die Bundestagswahl im September 2021 suchen. Bereits im vergangenen Juli nominierten sie den bisherigen Abgeordneten Danyal Bayaz erneut zum Kandidaten und damit wiederum zum Herausforderer für den bisherigen Wahlkreissieger Olav Gutting von der CDU.

Bei seiner Nominierung in Ketsch nannte er die Corona-Pandemie einen „nie dagewesenen Stresstest“. Im „Spargelwahlkreis“ profilierte er sich in den vergangenen Jahren durch Präsenz und Lust auf öffentliche Debatte zu den unterschiedlichsten Themen. Und durchaus genüsslich bohrte er in den vergangenen Wochen in den offenen Wunden der politischen Konkurrenz, in dem er den Begriff „Baku-Württemberg“ prägte.

„Es ist sehr irritierend, dass Abgeordnete der CDU sich auffällig stark für das autokratisch regierte Aserbaidschan ins Zeug legen. Warum tun die das?“, wollte der Grüne damals wissen, wie die BNN schrieben.