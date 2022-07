Mit dem größtem Teleskop seiner Art in Europa geht jetzt ein neu eröffnetes Observatorium in Empfingen auf die Jagd nach dem Weltraumschrott. Die Forscher des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR) können mit unglaublicher Präzision die Flugbahnen von winzigen Objekten im Weltall messen und sogar herausfinden, woraus sie bestehen.

In der Tiefe des Schwarzwalds schlummert ein schwarzer Riese. Sechs Tonnen schwer, in einem 15 Meter hohen Rundturm versteckt, den eine weiße Kuppel krönt. Bald wird der Riese erwachen und durch einen Schlitz in der Kuppel hinaus spähen, während die Wissenschaftler nebenan mit einem Laser in den dunklen Himmel feuern. Das größte Teleskop seiner Art in Europa muss dann nur einige wenige zurückgeworfene Lichtteilchen aus dem All empfangen, um die Positionen von handflächengroßen Objekten exakt bestimmen zu können, die mit einer Geschwindigkeit bis 28.000 Kilometer pro Stunde um unseren Planeten rasen.

Auf einem früheren Militärgelände etwa 70 Kilometer südöstlich von Karlsruhe arbeiten die Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR) daran, die Grenzen des Vorstellbaren und technisch Möglichen zu erweitern. An diesem Mittwoch wurde hier ein neues Observatorium eröffnet, das den Namen des schwäbischen Astronomen Johannes Kepler trägt.

Wenn alles funktioniert, wird das JKO – so die Kennung der Forschungsstätte auf dem Campus Empfingen – bald die Flugbahnen der Schrotteile in der Erdumlaufbahn bestimmen und den Betreibern von Satelliten dabei helfen, den möglichen Kollisionen auszuweichen. Das Adlerauge im Schwarzwald sieht dabei extrem scharf: Die Messgenauigkeit der vom DLR entwickelten Lasertechnologie ist vergleichbar mit der Präzision eines Fußballers, der aus einer Entfernung von 700.000 Kilometern zielsicher ein Tor schießen würde.

Wolfgang Riede steht im Turm und schaut fast zärtlich sein schwarzes Riesenteleskop an, das regungslos in seiner Montierung liegt. Durch den geöffneten Schlitz des Observatoriums sind Fichten zu sehen, weit unten schwillt ein Vogelkonzert zum Sonnenuntergang an. Es ist sehr friedlich hier. „Ich bin so happy“, sagt der 62-jährige Laserphysiker Riede. „Das ist das wichtigste Projekt meiner Karriere“.

Wie viele andere Forscher weltweit arbeitet der gebürtige Pforzheimer seit Jahren an der Lösung eines Problems, das die Zukunft der Menschheit gefährdet. Seit den Anfängen der Raumfahrt in den 1960er Jahren wird die Umgebung der Erde immer mehr zugemüllt. Außer der etwa 7.500 aktiven Satelliten umkreisen unseren Planeten noch unzählige „toten” Sonden, Teile von Raketen, verschiedene Adapter und Schutzkappen, aber auch Bruchstücke zerstörter Satelliten, deren Treibstoffreste zuvor explodiert waren.

Konservative Schätzungen gingen zuletzt von rund 750.000 Objekten in der Erdumlaufbahn, die mehr als einen Zentimeter groß sind, und von 100 Millionen kleineren Teilchen. Dabei muss man wissen: Die enorme Fluggeschwindigkeit macht sie zu hochgefährlichen Geschossen. Schon ein zehn Zentimeter großes Teil trägt etwa so viel Energie in sich wie ein PKW, der mit 50 Stundenkilometern ein stehendes Auto rammt.

Solche Kollisionen können nicht nur Satelliten vernichten, sie sind auch eine tödliche und ständig präsente Gefahr für die Astronauten in der Internationalen Raumstation (ISS). Und es gibt ein weiteres Problem: Kollisionen im Erdorbit erzeugen Schrottwolken, die das Risiko weiter Kollisionen enorm steigern. Das wohl schlimmste Szenario ist der Zusammenstoß zweier nicht mehr steurbaren Satelliten wie jenes kosmische „Fer