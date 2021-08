Ohne eigenes Verschulden seinen Flieger zu verpassen, ist der Alptraum eines jeden Fluggastes. So ärgerlich das ist - manchmal kommt es eben vor. Schlechtes Wetter, verspätete Anschlussflüge oder ein technischer Defekt - auf solche Dinge muss man sich als Reisender immer einstellen.

Aber das, was am Montagnachmittag am Regionalflughafen Karlsruhe/Baden passiert ist, ist ein echter Sonderfall. Hier haben schlechte Planung und mangelnde Organisation dazu geführt, dass über 130 Menschen ihrem Flugzeug beim Starten zuschauen mussten.

Von den Verantwortlichen wird als Grund für das Debakel zu wenig Personal an der Sicherheitsschleuse angegeben. Tatsächlich waren von den 32 Personen, die es gebraucht hätte, nur zwölf vor Ort. Das klingt wie ein Vorwurf an die Mitarbeiter. Aber das ist nicht fair und lenkt von eigenen Versäumnissen ab. In Wahrheit war es ein Debakel mit Ansage.