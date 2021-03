Dekan aus Wiesloch wegen Verdachts der Untreue beurlaubt: Der Schock vor Ort ist groß

Der Wieslocher Dekan soll Gelder an seiner Kirchengemeinde Hockenheim vorbeigeschleust haben, um einen Bedürftigen zu unterstützen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, das Erzbistum Freiburg hat ihn beurlaubt.

Die Sitzung der Dekane war an ihrem Ende angekommen. Erst dann erfuhren die 26 Kirchenvertreter, warum bei dem digitalen Treffen einer von ihnen fehlte. Verdacht auf Veruntreuung. Beurlaubung. Zum Sitzungsende herrschte dann eine ungläubige Stille.

Am vergangenen Mittwoch war das, knapp eine Woche später veröffentlichte das Erzbistum Freiburg nun eine Meldung dazu: „Erzbischof Burger beurlaubt Dekan“. Demnach soll dieser als Pfarrer Geld aus seiner Kirchengemeinde entnommen haben, um einen Bedürftigen zu unterstützen. „Eine persönliche Bereicherung hat diesen Angaben zufolge nicht stattgefunden“, heißt es in der Mitteilung aus Freiburg. Der Dekan habe sich beim Erzbistum und bei der Staatsanwaltschaft selbst angezeigt.

Der Name wird in dem Schreiben nicht genannt. Nach BNN-Informationen geht es um Jürgen Grabetz, Dekan in Wiesloch und Pfarrer der Seelsorgeeinheit Hockenheim.