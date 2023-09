Wer auch immer Hans Jürgen Pütsch (CDU) als Oberbürgermeister(in) von Rastatt nachfolgt: Die neue Führungskraft im Rathaus wird einige formidable Eier im Nest vorfinden. Der Gemeinderat hat sich in den vergangenen Jahren ein Pflichtenheft auferlegt, das seinesgleichen sucht und an dem die oder der neue OB nicht vorbeikommen wird.

Aus einem millionenschweren Investitionsprogramm ragt der geplante Bau eines Kombibads für geschätzte 40 Millionen Euro heraus. Am Horizont schimmern aber auch schon andere Großprojekte: etwa ein neuer Sportpark als Ersatzlösung für Vereine, die dem künftigen Zentralklinikum weichen müssen. Oder die Landesgartenschau 2036, die von langer Hand vorzubereiten ist.

Und daneben gilt es, die Infrastruktur für die auf mittlerweile mehr als 51.000 Einwohner gewachsene Stadt zu erweitern. Exemplarisch dafür steht der dringende Bedarf an Kindergärten.

Amtsinhaber Hans Jürgen Pütsch steht für dritte Amtszeit nicht zur Verfügung

Der Chefsessel im Rastatter Rathaus bietet also einige Herausforderungen. Frei wird er Ende des Jahres, wenn Pütsch (61) nach 16 Jahren Amtszeit in den Ruhestand abtreten wird. Beim Neujahrsempfang hatte er angekündigt, für eine dritte Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Rund 38.000 Wahlberechtigte sind nun aufgerufen, über seine Nachfolge zu bestimmen. Was ziemlich sicher scheint: Es wird spannend am 24. September. Das Bewerberfeld kommt ohne Juxkandidaten aus und bietet fünf Aspiranten auf, die von ihrer parteipolitischen Orientierung und der beruflichen Qualifikation für Vielfalt stehen und mit Rastatt bereits mehr oder weniger verbandelt sind.

Ganz oben auf dem Wahlzettel steht Brigitta Lenhard. Die 59-Jährige sitzt seit 2013 für die CDU im Rastatter Gemeinderat. Seit 2015 führt sie die Fraktion an. Die Chefin des örtlichen Fitnesscenters Gymnasion sagt: „Viele Dinge in Rastatt gehen zu langsam.“ Das wolle sie ändern.

Mit Thomas Hentschel (Grüne) wirft ein baden-württembergischer Landtagsabgeordneter seinen Hut in den Ring. Der 58-jährige studierte Jurist wohnt in Gernsbach und hatte in früheren Jahren seine Anwaltskanzlei in der Barockstadt. Am Wechsel von der Abgeordneten- in die OB-Rolle reizt Hentschel die Verantwortung: „Man kann als Oberbürgermeister viel mehr gestalten.“

Die einzige Kandidatin, die sich von einem Rathaus-Posten aus bewirbt, ist Monika Müller (SPD). Die 49-Jährige stammt aus Muggensturm und hat in Rastatt ihr Abitur gemacht. Die studierte Juristin war von 2011 bis 2018 Sozialbürgermeisterin der Stadt Pforzheim. Dann wurde sie zur Sozialdezernentin der Stadt Wolfsburg gewählt. Sie sagt: „Ich bin Sozialpolitikerin durch und durch.“

Eher Außenseiterchancen eingeräumt werden Volker Kek (AfD). Der 69-Jährige sitzt seit 2019 für die AfD im Rastatter Gemeinderat und führt die Fraktion seiner Partei im Kreistag als Sprecher an. Er trat 2021 zur Landtagswahl an und holte in der Barockstadt für die AfD 16,8 Prozent. Der promovierte Maschinenbauingenieur überträgt das Label seiner Partei auf den OB-Wahlkampf: „Wir wollen eine Alternative bieten zu den anderen Bewerbern.“

Das Bewerberfeld komplett macht Michael Gaska (parteilos). Der 36-jährige promovierte Betriebswirt lebt als Geschäftsführer des St. Galler Familiy Office in der Schweiz, will als OB aber nach Rastatt zurückkehren. Dort ist er aufgewachsen.

„Rastatt ist eine Herzensangelegenheit von mir und ich fühle eine tiefe emotionale Verbundenheit zu dieser Stadt“, sagt er über seine Heimat.

Oberbürgermeisterwahl in Rastatt: Viele Beobachter rechnen mit Stichwahl

Viele Beobachter rechnen damit, dass keiner der fünf Kandidaten im ersten Wahlgang auf die erforderlichen 50 Prozent der Stimmen kommt. Dann gäbe es eine Stichwahl am 15. Oktober.

Nach aktuellem Stand wäre es in Baden-Württemberg die erste nach der Reform der Gemeindeordnung zum1. August. In diesem zweiten Wahlgang kommt es definitiv zu einem Duell der beiden Kandidaten, die beim ersten Wahlgang am besten abgeschnitten hatten.