Der Kürbis ist seit einiger Zeit auf dem Vormarsch

Orange und gelb, grün und rot, gepunktet oder gestreift finden sie den Weg in die herbstliche Hausdeko oder in die Suppe. Bisweilen blicken Sie einen leuchtend und böse an, wenn man an Halloween durch die Straßen läuft. Keine Angst: Es handelt sich nur um Kürbisse. Sie erobern in den letzten Jahren den Markt. Und sie bieten Sortenvielfalt und einige Möglichkeiten zur Verwendung.

So im Europa-Park in Rust, wo die großen Dimensionen gelten: 180.000 Kürbisse werden in diesem Jahr zur Dekoration verwendet, berichtet Sprecherin Diana Reichle. Hauptbezugsquelle sei der Bauernhof von Peter und Silvia Rauer in Schwanau-Wittenweier. Er koordiniere mit drei weiteren Landwirten in der Region die Produktion und Anlieferung.

„Übrig gebliebene Kürbisse werden im Außenbereich der Gärtnerei des Europa-Park aufbewahrt und können dort kostenlos von Landwirten, Vereinen, Privatpersonen oder Mitarbeitern des Europa-Park mitgenommen werden“, erklärt Reichle.