Der Lohn für eine 60-bis 70-Stunden-Woche

Was macht herausragende Bildung aus? Darauf hat Volker Arntz viele Antworten parat. Eine zentrale lautet: „Zu guter Bildung gehört nicht nur Fachwissen - da gehört auch Herzensbildung dazu.“ Dass seinem Durmersheimer Lehrer-Kollegium genau dies bei den Mädchen und Jungen an der Hardtschule glückt, hat der Schulleiter jetzt quasi schriftlich. Arntz und seine Konrektorin Heike Kordas halten am Mittwoch die Urkunde für den zweiten Platz beim Wettbewerb um den Deutschen Schulpreis in Händen. Glücklich, aber auch etwas müde von der Anspannung der vergangenen Tage. Ringsherum liegt knallbunter Staub. Die Schulkinder haben beim Jubel über den Gewinn von 25.000 Euro Preisprämie eifrig Farbbeutel in die Luft geworfen. Herumhüpfen durften sie nur in abgesteckten Feldern ihrer Klassengruppen. Schulfeier in Corona-Zeiten eben. Aber die Bedeutung der Wettbewerbsauszeichnung war zu groß, um auf ein Fest zu verzichten. „Wir investieren unglaublich viel Lebenszeit in diese Schule, wir haben eine Arbeitswoche von 60 bis 70 Stunden“, sagt Kordas. „Dieser Preis ist eine Rückmeldung, dass es sich gelohnt hat.“

Gelohnt haben sich demnach ungezählte Überstunden - für die Verwandlung einer klassischen Grund-, Haupt- und Werkrealschule in eine Gemeinschaftsschule. Vor rund sieben Jahren hat das Team um Arntz mit diesem Reformprozess begonnen. „Viel Blut, Schweiß und Tränen“, habe ihn diese sieben Jahre gekostet, sagt der Rektor. Denn einen fertigen Plan gab es vom Land Baden-Württemberg nicht, als sie den neuen Schultyp schuf, der von Hauptschul- bis Gymnasial-Niveau allen Kindern gleichzeitig gerecht werden soll. Unterrichtsmaterialien mussten die Lehrer selbst erfinden. Arntz hat sich bei befreundeten Unternehmensberatern schlau gemacht. Er hat eine straffe, digital unterstützte Organisation mit einer Pädagogik der Ermutigung kombiniert. Lehrer heißen an der Gemeinschaftsschule nicht nur „Lernbegleiter“, sie sind auch „Coachs“. Was an seiner Schule grundsätzlich anders läuft? „Wir fragen uns selten, was ein Lehrer gerne hätte. Wir fragen: Was brauchen die Kinder jetzt?“, erklärt Arntz. „Bei uns geht Lernen vor Lehren.“

In den elektronischen Stundenplänen bucht er Pädagogen und Schülern regelmäßige Termine ein: Persönliche Gespräche zwischen Lernbegleitern und Kindern, aber auch wöchentliche Treffen von Fachlehrern und Jahrgangsstufen. „Bei uns gelten nicht bei jedem Lehrer andere Anforderungen und Noten“, sagt der Schulleiter - stattdessen gebe es klare Standards. Eine Lernsoftware spielt den Schülern die Lernmaterialien ein. Lehrer überprüfen die Standards laut Arntz regelmäßig. Sie besprechen, ob Aufgaben interessant genug sind, um den Ehrgeiz der Kinder zu wecken und einen Lernerfolg zu erzielen. „Unsere Ideen sind strukturell verankert, sie sterben nicht beim Weggang eines Lehrers“, sagt Arntz. Von der Aufbauarbeit könnten alle neuen Pädagogen zeitsparend profitieren.

Das Wort „Erfolgsgeheimnis" möchte Arntz trotz des Schulpreis-Erfolgs nicht gerne benutzen. Im Kern geht es aus seiner Sicht um Vertrauen und die

Kordas: „Ich würde mir wünschen, dass das Kultusministerium einen Qualitätsrahmen festlegt und mehr Unterstützung gibt, damit wir uns vernetzen können.“





