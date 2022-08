Der ÖRK hat den Ukraine-Krieg klar verurteilt. In der Zentrale des ÖRK in Genf ist man sich sicher, dass Dialog die richtige Antwort auf den Krieg ist. „Die russisch-orthodoxe Kirche ist zahlenmäßig die größte Kirche im ÖRK. Alle Mitglieder sind nach Karlsruhe eingeladen, selbst wenn sie nicht einer Meinung sind“, sagt ÖRK-Sprecherin Marianne Ejdersten unserer Redaktion. Man habe in der Geschichte der Vollversammlungen immer schon mit umstrittenen Themen zu tun gehabt. „Der Umgang mit schwierigen Themen gehört zu den ÖRK-Treffen. Unser Ziel ist es, dem Dialog einen Raum zu bieten“, so Ejdersten. Sie glaubt, dass man in Karlsruhe der Lage sei, auch eine schwierige und spannungsgeladene Debatte so zu führen, dass sie im gegenseitigen Respekt verläuft.