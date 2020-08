Desinfektionsmittel im Fokus: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Im privaten Haushalt ist es nicht notwendig, Desinfektionsmittel einzusetzen - so sieht es das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Die Haut wird durch das Mittel auf Dauer trockener und anfälliger für Erreger. Ausreichend Schutz durch eine Schmierinfektion würden „häufiges und richtiges Händewaschen mit Seife und die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Türklinken” bieten. Wenn allerdings an Covid-19 erkrankte Menschen im eigenen Haushalt betreut werden, kann der Einsatz von Händedesinfektionsmittel angemessen sein. Generell rät Frank Eickmann vom Landesapothekerverband dazu, unterwegs im Auto oder in der Tasche ein Fläschchen Desinfektionsmittel dabei zu haben. „Immer dann, wenn ich keine Möglichkeit habe, mir die Hände zu waschen”, sagt er.