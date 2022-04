Aufbruch und Abschied von Kernkraft

Die 2010er-Jahre in Baden-Württemberg: Das Jahrzehnt der schweren Prüfungen und großen Premieren

Man wächst bekanntlich an seinen Herausforderungen. So gesehen, dürfte Baden-Württemberg in den 2010er-Jahren einen Sprung nach vorne geschafft haben, als das Land die Flüchtlingskrise erfolgreich bewältigte, sich politisch erneuerte und wichtige Weichen für Klimaschutz und umweltfreundliche Energieerzeugung stellte. Ein bewegtes Jahrzehnt im Rückblick.