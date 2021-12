Aufgeben ausgeschlossen

Die Flut zerstört die Heimat-Brauerei von Pforzheimer Wolfgang Scheidtweiler

Schon die Corona-Pandemie trifft seine Branchen hart. Doch was der Pforzheimer Brauerei-Besitzer und Hotelier Wolfgang Scheidtweiler in diesem verflixten Jahr 2021 in seiner alten Heimat in der Eifel erlebte, nennt er einfach nur „unvorstellbar“.