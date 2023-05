Die Maschinenbauer in Baden-Württemberg sind optimistisch

Im Südwesten ist eben nicht nur die Automobilbranche eine Schlüsselindustrie, sondern auch der mittelständisch geprägte Maschinenbau mit seinen 334.300 Beschäftigten – und von dem gibt es durchaus erfreuliche Nachrichten.

Die Materialengpässe lassen weiter nach, berichtet der Vorsitzende des Branchenverbandes VDMA Baden-Württemberg, Mathias Kammüller, in Stuttgart. Deshalb erwarten laut einer aktuellen VDMA-Umfrage auch 68 Prozent der Betriebe für dieses Jahr ein nominales Umsatzwachstum. Nominal bedeutet vor Berücksichtigung der Preissteigerungen.

Fast 60 Prozent der Betriebe wollen Personal aufbauen

Lange Zeit hatte die Branche darüber geklagt, dass Metalle, Kunststoffe und Chemieprodukte fehlten, um damit Maschinen und Anlagen herstellen zu können. Hier gebe es Entspannung, die der VDMA im kommenden Jahr auch bei Elektronikkomponenten erwartet.

44 Prozent der Maschinenbauunternehmen im Südwesten sind laut Umfrage vorsichtig optimistisch. „Zur positiven Grundstimmung trägt bei, dass die Branche die Risiken der Energieversorgung über die Wintermonate gut meistern konnten“, sagt VDMA-Geschäftsführer Dietrich Birk.

Auch positiv: Fast 60 Prozent der Betriebe wollen Personal aufbauen. Der Verband schiebt jedoch ein „Aber“ hinterher: Drei von vier Unternehmen melden Engpässe bei ihrer Produktion, schlichtweg, weil sie zu wenig Fachpersonal haben.

Ohne mathematisches Verständnis funktioniert der Maschinenbau nicht. Mathias Kammüller, Vorsitzender VDMA BW

Kammüller blickt auch mit Sorge auf den Rückgang der Maschinenbau-Studierendenzahlen. Er weiß, dass viele Abiturienten die hohen Mathe-Anforderungen an den Unis abschrecken. „Wenn man kein mathematisches Verständnis hat, funktioniert der Maschinenbau nicht – auch nicht mit ChatGPT“, räumt Kammüller ein, der auch Vorstandsmitglied des Trumpf-Konzerns ist.

Zurück zur Konjunktur: Erfreut blickten die Maschinenbauer in die USA. Das ist seit jeher ein wichtiger Exportmarkt für sie. Im vergangenen Jahr nahmen die Ausfuhren dorthin um 22 Prozent zu. Nun sehen sie Chancen durch ein Gesetz der Biden-Regierung, den Inflation Reduction Act. Kammüller: „Die Ausrüstung neuer Fabriken und Produktionsanlagen kommt aktuell ohne europäische Zulieferer gar nicht aus.“

In Summe erlösten die Maschinenbauer 84,3 Milliarden Euro – ein Plus von nominal 7,6 Prozent. Das hört sich gut an, zumal der Auftragseingang sank. Möglich wurde das Umsatzplus, weil bereits vorhandene Aufträge endlich abgearbeitet und entsprechende Rechnungen geschrieben werden konnten. Im Vorjahr standen zahlreiche halbfertige Maschinen und Anlagen in Lagerhallen, weil Teile fehlten.

Auftragsbestand reicht im Durchschnitt für fast ein Jahr

Preisbereinigt stehe zwar ein kleines Minus in den Büchern. Mit Blick auf die zahlreichen Belastungen der Branche „kann sich der Wert aber durchaus sehen lassen“, so Kammüller.

Im ersten Quartal 2023 verbuchte die Branche real 15 Prozent weniger Bestellungen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Grund zur Panik bedeutet dies aber nicht. Denn die Auftragsbestände sind immer noch hoch; sie liegen im Durchschnitt bei knapp zwölf Monaten.

Bei Megatrends wie Recycling, Wasserstoffwirtschaft, klimaneutrales Produzieren und Umstellung auf E-Mobilität sehen die Maschinen- und Anlagenbauer enorme Chancen für sich.

VDMA sieht geplanten Industriestrompreis kritisch

Neben dem Fachkräftemangel bereiten ihnen vor allem die hohen Energiepreise Kummer. „Wir benötigen schnelle Lösungen, um den Kostentreiber Energie im Zaum zu halten“, lautet Kammüllers Wink an die Bundespolitik – die diskutiert bekanntlich intensiv über einen günstigen Industriestrompreis.

Kammüller sagt, er sei „gegen Gießkannenlösungen“. Fatal wäre es, ergänzt Birg, falls der Maschinenbau den Industriestrompreis für energieintensive Industriebranchen mitfinanzieren müsste.

Baden-Württemberg läuft Gefahr, in einen Wasserstoff-Schatten zu kommen. Dietrich Birk, Geschäftsführer VDMA BW

Wichtig sei, dass die großen Stromtrassen in den Süden rasch gebaut werden und dort Versorgungssicherheit gewährleisten. Auch bei der Wasserstoff-Infrastruktur sieht Birg Handlungsbedarf. „Baden-Württemberg läuft Gefahr, in einen Wasserstoff-Schatten zu kommen.“