Die neuen Corona-Beschlüsse kommen beim Handel in Baden-Württemberg gar nicht gut an. Auch aus anderen Branchen gibt es Warnungen, die Öffnungen gingen nicht weit genug.

Die Region schaut gespannt nach Stuttgart. Dort denkt die Landesregierung darüber nach, wie die in Berlin beschlossenen Öffnungsschritte in Baden-Württemberg umgesetzt werden sollen. Spätestens am Wochenende soll dann feststehen, ob die Öffnungen von der landesweiten Inzidenz abhängig gemacht werden oder ob Stadt- und Landkreise mehr Freiheiten für Öffnungen bekommen.

Schon vor einer Entscheidung war der Unmut im Ettlinger Rathaus am Donnerstag groß. „Noch weniger als in Berlin beschlossen wurde, kann kaum bei uns ankommen“, sagt Oberbürgermeister Johannes Arnold. Am Mittag schrieb er einen Brief an den Karlsruher Landrat Christopher Schnaudigel und den Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup. Er warnte vor „erheblichem Sprengstoff für die Stadt-Kreis-Beziehungen“.