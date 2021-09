Die Modernisierung der Heizzentrale der Hochschule für Polizei in Lahr hat sich das Land rund 4,8 Millionen Euro kosten lassen. Dafür spart es nun 1,5 Millionen Kilowattstunden Wärme und 7.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr ein und mindert aufgrund der Maßnahme den CO 2 -Ausstoß um 776 Tonnen jährlich.

Es ist ein Beispiel von vielen: Insgesamt 160 energiesparende und emissionsmindernde Maßnahmen hat die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung in ihrer am Mittwoch vorgestellten Jahresbilanz 2020 erfasst. In Summe wurden so gegenüber dem Vorjahr rund 9,1 Millionen Kilowattstunden Wärme und etwa 3,6 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr eingespart.

Den CO 2 -Ausstoß seiner Gebäude hat das Land um 2.400 Tonnen gesenkt, gegenüber dem Jahr 1990 habe man die Emissionen der Landesgebäude sogar halbiert, verwies Finanz-Staatssekretär Gisela Splett (Grüne) auf das bereits Erreichte.