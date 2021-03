Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Landtagswahl 2021

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will in seinem Heimatort Laiz in Sigmaringen wählen gehen. Nachmittags begibt er sich wie seine vier Herausforderer nach Stuttgart. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilte am Mittwoch mit, sie werde voraussichtlich per Brief wählen. Sie beginnt den Tag in ihrer Wohnung in Stuttgart, nimmt nachmittags an CDU-Gremiensitzungen teil und ist abends im Landtag. AfD-Fraktionschef Bernd Gögel hat sich ebenfalls für Briefwahl entschieden. Er wird bis zum Nachmittag zuhause in Tiefenbronn-Mühlhausen (Enzkreis) sein und dann in den Landtag aufbrechen. SPD-Fraktions- und Landeschef Andreas Stoch plant nach dem Familienfrühstück in Heidenheim einen Spaziergang. Gegen 11.30 Uhr möchte er wählen gehen und dann nach Stuttgart fahren. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke will nach Jogging und dem Familienfrühstück in Pforzheim wählen gehen, dann Post bearbeiten und nach Stuttgart fahren.