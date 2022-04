Diebe brechen in Autohaus in Calw-Stammheim ein

Ein Diebesgut im fünfstelligen Bereich haben Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag in dem Reifenlager eines Autohauses in Calw gestohlen.

Diebe sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Reifenlager eines Autohauses in der Ferdinand-von-Steinbeis-Straße in Calw-Stammheim eingebrochen.

Laut Informationen der Polizei hebelten die Täter die Tür auf und gelangten so in das Hausinnere.

Sie stahlen mehrere Kompletträder und Autoreifen. Ersten Schätzungen zufolge liegt das Diebesgut im fünfstelligen Bereich.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Einbrecher für den Abtransport ein Auto mit entsprechender Ladekapazität nutzten.

Wer Hinweise zu den Unbekannten hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw in Verbindung zu setzen.