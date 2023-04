Diebe brechen Zigarettenautomaten in Baiersbronn auf

Einen Zigarettenautomaten haben Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Baiserbronn-Obertal aufgebrochen. Sie stahlen Geld und Zigaretten.

Einen Zigarettenautomaten haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Baiersbronn-Obertal aufgebrochen und ausgeraubt. Die Polizei teilte mit, dass die Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch 7 Uhr vermutlich mit einem Schneidbrenner den in der Buhlbachsaue befindlichen Zigarettenautomaten öffneten. Daraufhin entnahmen sie das Geld und die Zigaretten. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei nimmt Hinweise unter (0 74 41) 53 60 entgegen.