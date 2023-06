Diebe stehlen neue Schaukel von Spielplatz in Vaihingen an der Enz

Eine neue Schaukel ist am Dienstag von einem Spielplatz in Vaihingen an der Enz gestohlen worden. Die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden.

Unbekannte Diebe haben eine neu eingebaute Schaukel von einem Spielplatz in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) gestohlen. Die zunächst unbekannten Täter nahmen die Aufhängung und die Sitzfläche der sogenannten Vogelnestschaukel mit, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Am Dienstag wurde der Diebstahl bemerkt.

Eine Vogelnestschaukel besteht aus einem Gestell, an der eine große Sitzfläche befestigt ist. Die Sitzfläche besteht meist aus einem Rahmen und einem Kunststoffnetz und ähnelt einem Nest.