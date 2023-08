Wegen einer unzureichenden Filterleistung hat der Discounter Lidl FFP2-Masken zurückgerufen. Betroffen seien die Masken „NM-002“ und „NEO-002“ des Lieferanten Pro-Sell Vertriebs GmbH, wie Lidl am Donnerstag in Bad Wimpfen mitteilte. Die Ware wurde in ganz Deutschland in den Filialen des Discounters verkauft.

Vier verschiedene EAN-Codes betroffen

Die betroffenen Atemschutzmasken haben den Angaben nach die EAN-Codes 4251719902680, 4251719943362, 4251719943447 und 4251719943331. Andere Masken seien nicht von dem Rückruf betroffen. Lidl bat Kundinnen und Kunden, die betroffenen Artikel nicht weiterzuverwenden. Die Masken können demnach in allen Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet, hieß es.