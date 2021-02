Wohnen bleibt ein heißes Eisen: In Berlin tagte am Dienstag der Wohnraumgipfel, suchte nach Lösungen für den gewachsenen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Bereits vor einer Woche lösten die Grünen eine Diskussion um das traditionelle Einfamilienhaus aus.

Fraktionschef Anton Hofreiter hatte sich dazu geäußert, als in Hamburger Wohngebieten die Form des frei stehenden Einzelhauses ausgeschlossen wurde. Die Aussage von Hofreiter wurde als Wunsch nach Verbot der Wohnform gewertet. Auch der Bundestagsabgeordnete Chris Kuhn aus Tübingen, bau- und wohnungspolitischer Sprecher der Grünen, hatte sich unlängst ähnlich geäußert.

Unser Mitarbeiter Stefan Jehle unterhielt sich mit Gerd Hager, Direktor des Regionalverbands, zur Diskussion um das Einfamilienhaus.