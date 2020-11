Familienministerin Franziska Giffey (SPD) verzichtet freiwillig auf ihren Doktortitel. Sie war 2019 in Verdacht geraten, in weiten Teilen ihrer Arbeit unerlaubt kopiert zu haben. Doch Giffey ist nur ein Fall von vielen in den letzten Jahren. Auch Baden-Württembergs ehemalige Kultusministerin Annette Schavan verlor 2012 ihren Doktortitel, weil sie des Plagiats überführt wurde. Das bedeutet, dass in der Doktorarbeit zitiert und kopiert wurde, ohne den Urheber des Textes zu nennen.

Die Plattform „VroniPlag“ ist für Karrierebrüche vieler Prominenter verantwortlich. Martin Heidingsfelder führt das Unternehmen und lebt von der Plagiatssuche. Mit unserem Redaktionsmitglied Dominik Ralser spricht er über Persönlichkeitsrechte und saubere Wissenschaft, über seine Enthüllungen und deren Folgen.